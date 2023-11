Το Ισραήλ βομβάρδισε στη Συρία μετά το χτύπημα με UAV σε σχολείο στην Εϊλάτ

«Σε αντίδραση στο UAV από τη Συρία που έπληξε σχολείο στην Εϊλάτ», οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «έπληξαν την οργάνωση που διεξήγαγε την επίθεση πριν από λίγο», ανέφεραν μέσω X (του πρώην Twitter), χωρίς να αναφέρουν το όνομά της.

Πρόσθεσαν πως καθιστούν «το συριακό καθεστώς υπεύθυνο για κάθε τρομοκρατική ενέργεια προερχόμενη από το έδαφός του».

Scenes from the city of Eilat after an explosion shook the city.

