Το Ισραήλ βομβάρδισε σχολείο στη Τζαμπαλίγια – Φόβοι για δεκάδες νεκρούς

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, οι αεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ βομβάρδισαν τη Χαν Γιουνίς στα νότια της Γάζας και τον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα στη Δυτική Όχθη.

Το βίντεο του Al Jazeera για τον βομβαρδισμό στη Τζαμπαλίγια:

"Hundreds of people are taking shelter inside this school."

Al Jazeera's Tareq Abu Azzoum reports on the latest Israeli air strike on the UN-run al-Fakhoura School in northern Gaza's Jabalia refugee camp. pic.twitter.com/VR6U0cJ1NG