Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα - Τουλάχιστον 60 νεκροί - Ο Νετανιάχου συγκαλεί το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο

Το Ισραήλ πραγματοποίησε νωρίς σήμερα το πρωί αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα και αεροσκάφη του έπληξαν επίσης στη διάρκεια της νύχτας το Λίβανο, ενώ ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει συγκαλέσει συνεδρίαση των κορυφαίων στρατηγών του και του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του με θέμα την κλιμακούμενη σύγκρουση.

Dozens of Palestinians were killed and many others were injured during the ongoing Israeli air strikes all over Gaza Strip.#IsraelBombingHospitals#NetanyahuWarCriminal#?????_?????????#??????_????#Bombing_the_hospital#Gaza_Genocidepic.twitter.com/P3D7i3sltW