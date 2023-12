Το Ισραήλ εντείνει την επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας - «Σπαρακτικές» μαρτυρίες στον ΠΟΥ μετά τον βομβαρδισμό καταυλισμού προσφύγων

«Δεν θα σταματήσουμε (...) θα εντείνουμε τις μάχες τις ημέρες που έρχονται. Αυτός θα είναι μακρύς πόλεμος», διεμήνυσε ο κ. Νετανιάχου, αφού επισκέφθηκε στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τις στήλες των άρθρων γνώμης της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal, ο ισραηλινός πρωθυπουργός όρισε τρία «προαπαιτούμενα» για να υπάρξει ειρήνη.

«Η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί, η Γάζα πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί και η παλαιστινιακή κοινωνία πρέπει να αποριζοσπαστικοποιηθεί», απαρίθμησε.

Η αποτροπή της διακίνησης όπλων θα «απαιτήσει να δημιουργηθεί προσωρινή ζώνη ασφαλείας στην περίμετρο της Γάζας», ανέφερε ακόμη ο κ. Νετανιάχου, που αποκλείει την ανάθεση της διακυβέρνησης του θυλάκου στην Παλαιστινιακή Αρχή, στην οποία προσάπτει πως «χρηματοδοτεί και εξυμνεί την τρομοκρατία» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Για «το εγγύς μέλλον», το Ισραήλ θα αναλάβει «την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια στη Γάζα», από όπου αποσύρθηκε μονομερώς το 2005, έπειτα από 38 χρόνια κατοχής, επανέλαβε.

Κατά την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, ο κ. Νετανιάχου δήλωσε επίσης διατεθειμένος να ενθαρρύνει την εθελοντική μετανάστευση των Παλαιστινίων εκτός της Λωρίδας της Γάζας.

Το «πρόβλημα», είπε σε κοινοβουλευτικούς του κόμματός του, του Λικούντ, «δεν είναι αν πρέπει να επιτρέψουμε την έξοδο, αλλά αν θα βρεθεί χώρα διατεθειμένη να απορροφήσει» τον πληθυσμό που θα φύγει, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Χααρέτς.

«Γελοίο σχέδιο»

Η Χαμάς αντέδρασε χαρακτηρίζοντας «γελοίο σχέδιο» τη δήλωση αυτή.

Οι Παλαιστίνιοι, τόνισε, «αρνούνται να απελαθούν και να εκτοπιστούν», δεν πρόκειται να δεχθούν «την εξορία» και «δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να παραμείνουν στη γη μας», τόνισε σε ανακοίνωσή της σε εξοργισμένο τόνο.

Κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, 20.674 άνθρωποι, στη μεγάλη πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά, έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ οι τραυματίες είναι σχεδόν 55.000.

Η επίθεση, η πιο πολύνεκρη που έχει εξαπολυθεί ποτέ από το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, εξαπολύθηκε έπειτα από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας με κάπου 1.140 νεκρούς, που ήταν η πιο πολύνεκρη από καταβολής κράτους το 1948. Παλαιστίνιοι μαχητές απήγαγαν επίσης κάπου 250 ανθρώπους εκείνη την ημέρα, πάνω από 120 εκ των οποίων παραμένουν σε αιχμαλωσία στον παλαιστινιακό θύλακο.

Ο πόλεμος αυτός εξάλλου ανάγκασε 1,9 εκατομμύρια κατοίκους της μικρής περιοχής όπου κυβερνά η Χαμάς από το 2007 —με άλλα λόγια το 85% του πληθυσμού— να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Το σαββατοκύριακο ειδικά ήταν πολυαίμακτο.

Βομβαρδισμός προχθές Κυριακή το βράδυ σκότωσε τουλάχιστον 70 ανθρώπους στον καταυλισμό προσφύγων αλ Μαγάζι (κεντρικά), σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός, που διαβεβαιώνει πως κάνει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να αποφεύγονται οι απώλειες μεταξύ των αμάχων, ανέφερε πως «επαληθεύει το συμβάν».

«Μας λένε να πάμε νότια, να πάμε βόρεια, να πάμε στο κέντρο (...) Μας λένε ψέματα, δεν υπάρχει καμιά ασφαλής περιοχή στη Λωρίδα της Γάζας, είπε έξαλλος ο Αμπού Ραμί Αμπού αλ Αΐς, κάτοικος του καταυλισμού. «Έκαναν παιδιά κομματάκια. Τι τους έφταιξαν τα αθώα παιδιά;»

Δεκάδες άψυχα σώματα μέσα σε λευκούς νεκρικούς σάκους ήταν αραδιασμένα στο δάπεδο στο νοσοκομείο αλ Ακσά, στη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενόψει κηδειών.

«Σπαρακτικές αφηγήσεις»

Ομάδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) άκουσε «σπαρακτικές αφηγήσεις» χθες Δευτέρα σε νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου διακομίστηκαν θύματα του βομβαρδισμού στον καταυλισμό προσφύγων αλ Μαγάζι, ανέφερε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ο επικεφαλής του οργανισμού υγείας του ΟΗΕ, μέσω X (του πρώην Twitter).

«Αυτή η τελευταία επιδρομή σε κοινότητα της Λωρίδας της Γάζας δείχνει γιατί χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός τώρα», επέμεινε.

WHO today visited Al-Aqsa Hospital, where scores of injured people were taken overnight following strikes in central #Gaza, including in the vicinity of the Maghazi refugee camp.

Palestinian health authorities reported that 70 people were killed, while Al-Aqsa Hospital staff… pic.twitter.com/B5503C82CT