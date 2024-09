Tο Ισραήλ σφυροκοπά από αέρος τον Λίβανο - Εκδίκηση υπόσχεται η Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε δεκάδες αεροπορικές επιδρομές στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως μεταδίδουν λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για ένα από τα σφοδρότερα κύματα επιθέσεων από τις αρχές Οκτωβρίου.

Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ τόνισε πως οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν με στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων στις παραμεθόριες περιοχές του βορρά. «Βαθμιαία, η Χεζμπολάχ θα πληρώνει όλο και μεγαλύτερο τίμημα», διαβεβαίωσε ο Γκάλαντ.

Μύδροι Νασράλα κατά Ισραήλ: «Κήρυξη πολέμου οι επιθέσεις στον Λίβανο»

Νωρίτερα, ο ηγέτης της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα δήλωσε πως οι εκρήξεις βομβητών και άλλων συσκευών επικοινωνίας της οργάνωσης τις τελευταίες δύο μέρες στον Λίβανο θα μπορούσαν να είναι μια «κήρυξη πολέμου» κατά της οργάνωσης.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις ο Νασράλα χαρακτήρισε «σφαγές» τις επιθέσεις της Τρίτης και της Τετάρτης, λέγοντας ότι η οργάνωση βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα άνευ προηγουμένου πλήγμα. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν μια «δοκιμασία» για εμάς, τόνισε.

Οι επιθέσεις στις συσκευές επικοινωνίας της οργάνωσής του, οι οποίες αποδίδονται στο Ισραήλ, θα λάβουν «δίκαιη τιμωρία», διεμήνυσε ο Νασράλα. Ωστόσο τόνισε πως αυτό το «μεγάλο πλήγμα» των επιθέσεων σε συσκευές επικοινωνίας δεν θα οδηγήσει στην πτώση της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ παραβίασε «κόκκινες γραμμές» με τις επιθέσεις αυτές, τόνισε ο Νασράλα, δηλώνοντας ότι η οργάνωση θα συνεχίσει τις επιθέσεις από τον Λίβανο εναντίον του Ισραήλ για να στηρίξει τη Χαμάς, «μέχρι το τέλος της επίθεσης στη Γάζα».

«Το μέτωπο του Λιβάνου με το Ισραήλ δεν θα σταματήσει μέχρι το τέλος της επιθετικότητας στη Γάζα», είπε, τονίζοντας πως «ελπίζουμε το Ισραήλ να εισβάλει στο νότιο Λίβανο γιατί αυτό θα δημιουργήσει μια ιστορική ευκαιρία για την Χεζμπολάχ».

Την ώρα της προβολής της ομιλίας του Νασράλα μαχητικά αεροσκάφη ακούγονταν να πετούν πάνω από την Βηρυτό, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του Reuters.

?? LIVE: Hezbollah leader Hassan Nasrallah addresses the pager and walkie-talkie attacks in Lebanon and outlines how Hezbollah will respond. https://t.co/r4gExUVg2C — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 19, 2024

Το Ισραήλ πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, λίγη ώρα πριν από την ομιλία του ηγέτη της σιιτικής οργάνωσης Χασάν Νασράλα, προσθέτοντας ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενέκρινε τα σχέδια για το βόρειο πεδίο.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ μετέτρεψε τον νότιο Λίβανο σε εμπόλεμη ζώνη. Επί δεκαετίες, η Χεζμπολάχ μετέτρεψε σε όπλα τα σπίτια αμάχων, έσκαψε σήραγγες από κάτω τους και χρησιμοποιούσε πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες» ανέφερε ο στρατός.

«Οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) ενεργούν για να φέρουν ασφάλεια στο βόρειο Ισραήλ ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους, καθώς και για να επιτύχουν όλους τους στόχους του πολέμου», πρόσθεσε.

??The IDF is currently striking Hezbollah targets in Lebanon to degrade Hezbollah’s terrorist capabilities and infrastructure. For decades, Hezbollah has weaponized civilian homes, dug tunnels beneath them and used civilians as human shields—having turned southern Lebanon into… — Israel Defense Forces (@IDF) September 19, 2024

Λίβανος: Timelapse δείχνει το μπαράζ εκρήξεων στη Βηρυτό

Το μπαράζ εκρήξεων ασυρμάτων στη Βηρυτό σε διάστημα δύο ωρών, δείχνει βίντεο που δημοσιοποίησε το BBC.

Στο μεταξύ, σειρά εκρήξεων πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες τοποθεσίες του Λιβάνου -μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια μιας κηδείας- σε εικόνες που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το timelapse:

Υπό το φόβο νέων εκρήξεων ζουν οι κάτοικοι της Βηρυτού

Οι αρχές του Λιβάνου απαγόρευσαν σήμερα τη μεταφορά βομβητών και φορητών συσκευών επικοινωνίας (γουόκι-τόκι) από επιβάτες όλων των πτήσεων από το αεροδρόμιο της Βηρυτού, μετέδωσε το Λιβανέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η διεύθυνση της λιβανέζικης Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο της Βηρυτού να ενημερώσουν τους επιβάτες ότι η μεταφορά γουόκι-τόκι και βομβητών εντός αεροσκαφών απαγορεύεται μέχρι νεωτέρας.

Τέτοιες συσκευές απαγορεύεται επίσης να αποστέλλονται αεροπορικώς, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

BREAKING: ???????? iPhones are exploding in shops around Lebanon. All western technology is embedded with explosives. pic.twitter.com/cdDBbR8R81 — Megatron (@Megatron_ron) September 18, 2024

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 3.000 τραυματίστηκαν όταν βομβητές και γουόκι-τόκι μελών της Χεζμπολάχ εξερράγησαν σε δύο κύματα επιθέσεων την Τρίτη και την Τετάρτη.

Λίβανος και Χεζμπολάχ κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι βρίσκεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις. Το Ισραήλ -όπως συνηθίζει- δεν έχει σχολιάσει ούτε έχει αναλάβει την ευθύνη.

Ο λιβανέζικος στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε σε ελεγχόμενες εκρήξεις βομβητών και γουόκι-τόκι σε πολλές περιοχές του Λιβάνου. Κάλεσε τους πολίτες να αναφέρουν ύπαρξη τυχόν ύποπτων συσκευών.

Thousands of pagers and other electronic devices have exploded across Lebanon, killing at least 21 people, including two children, and injuring thousands. Using everyday civilian objects as explosive devices puts civilians at grave risk and violates the laws of war. pic.twitter.com/LBqUQrIZav — Human Rights Watch (@hrw) September 18, 2024

«Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να μείνουμε δίπλα στα τηλέφωνά μας»

Παράλληλα, επικρατεί πανικός στο Λίβανο, καθώς οι πολίτες φοβούνται ότι ανά πάσα στιγμή ενδέχεται να υπάρχει νέα επίθση.

Συγκεκριμένα, μία γυναίκα μιλώντας στο BBC τόνισε ότι «όλοι είναι πανικόβλητοι». «Δεν ξέρουμε αν μπορούμε να μείνουμε δίπλα στους φορητούς υπολογιστές μας, τα τηλέφωνά μας. Τα πάντα μοιάζουν με κίνδυνο αυτή τη στιγμή και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει», λέει.

Πίσω από τις επιθέσεις φαίνεται να είναι η πανίσχυρη μυστική υπηρεσία της Μοσάντ με το Ισραήλ να μην το παραδέχεται επισήμως.

?????? Japanese firm Icom says it stopped making the model of #radios used in Wednesday's blasts in #Lebanon 10 years ago. Wednesday's attacks, thought to be conducted by Israel, were the 2nd round of explosions of Hezbollah communication devices in 2 days. ?? by @ShirliSitbonpic.twitter.com/QjHZhdX8q0 — FRANCE 24 English (@France24_en) September 19, 2024

«Φυσικά φοβόμαστε, τα παιδιά μου, τα παιδιά των αδελφών μου, όλοι μας. Ποιος αισθάνεται ασφαλής σε μια τέτοια κατάσταση;», είπε ο Μουστάφα Σιμπάι, ένας κάτοικος της Βηρυτού. «Όταν άκουσα τι συνέβη χθες, άφησα το τηλέφωνό μου στη μοτοσικλέτα μου και απομακρύνθηκα», είπε.

Lebanon pagers and walkie-talkies explosions draws scrutiny over security of global supply chains and their vulnerability to tampering by governments or other actors. Read here: https://t.co/OFPUz7Thfhpic.twitter.com/rhaJGtUHSU — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 19, 2024

Ο Ζιάντ Μακάρι, υπουργός Πληροφοριών στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του Λιβάνου, είπε ότι ο πανικός είναι αναμενόμενος, σημειώνοντας ότι η επίθεση αυτή ήταν «ένα νέο είδος εγκλήματος για τους Λιβανέζους» και ότι έπληξε ανθρώπους στα σπίτια τους, στη δουλειά τους, στην καθημερινότητά τους. Όμως ταυτόχρονα σημείωσε ότι «υπάρχουν πολλές φήμες… ότι ανατινάχθηκε ένα θυροτηλέφωνο, ένα σύστημα παραγωγής ηλιακής ενέργειας, μια τηλεόραση, ένα κινητό τηλέφωνο».

«Όλα αυτά είναι ένα μάτσο ψέματα, ένα μάτσο ψευδείς ειδήσεις και δεν βοηθούν καθόλου», τόνισε.

Οι ασύρματοι που εξερράγησαν στο δεύτερο κύμα ήταν ιαπωνικής κατασκευής. Η ιαπωνική εταιρία ICOM ανακοίνωσε πως έχει σταματήσει την παραγωγή τους «εδώ και περίπου δέκα χρόνια».