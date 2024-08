Το Ισραήλ σκότωσε τον «εγκέφαλο» της σφαγής στις 7 Οκτωβρίου

«Οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) ανακοινώνουν ότι στις 13 Ιουλίου του 2024 μαχητικά αεροσκάφη των IDF έπληξαν την περιοχή της Χαν Γιούνις και ύστερα από αξιολόγηση των μυστικών πληροφοριών μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι ο Μοχάμεντ Ντέιφ εξουδετερώθηκε στο χτύπημα», ανακοίνωσε ο στρατός.

Η Χαμάς δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα να σχολιάσει την ανακοίνωση που εξέδωσε το Ισραήλ την ώρα που στην Τεχεράνη γινόταν η κηδεία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια.

Ο Ντέιφ θεωρείται ότι ήταν από τους εγκεφάλους της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα, ο οποίος τώρα βρίσκεται στην 300ή ημέρα του.

Μια από τις κυρίαρχες προσωπικότητες της Χαμάς, ο Ντέιφ ανήλθε στις τάξεις της οργάνωσης μέσα σε 30 χρόνια, αναπτύσσοντας το δίκτυο σηράγγων της και την τεχνογνωσία της στην κατασκευή βομβών

Για δεκαετίες είναι στην κορυφή της λίστας του Ισραήλ με τα πλέον καταζητούμενα πρόσωπα και θεωρείται προσωπικά υπεύθυνος για τους θανάτους δεκάδων Ισραηλινών σε βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας.

Muhammad Deif, the ‘Osama Bin Laden of Gaza,’ was eliminated on 13.07.24. This is a significant milestone in the process of dismantling Hamas as a military and governing authority in Gaza, and in the achievement of the goals of this war.

