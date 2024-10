Το Ισραήλ στοχεύει στην οικονομική εξόντωση της Χεζμπολάχ - Νεκρός ο «ταμίας» της οργάνωσης

«Εξαλείφθηκε (...) πριν από μερικές ώρες στη Συρία», υποστήριξε.

Η μονάδα αυτή είχε προηγουμένως επικεφαλής τον Μοχάμεντ Τζαφάρ Ξιρ, γνωστό επίσης ως σεΐχη Σάλαχ, που «διαχειριζόταν για χρόνια την κύρια πηγή εσόδων της οργάνωσης» και «εξαλείφθηκε» από το Ιράν σε «στοχευμένη επίθεση» στη Βηρυτό στις αρχές Οκτωβρίου, είπε ακόμη ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα χθες, το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε τον θάνατο δυο ανθρώπων σε βομβαρδισμό που απέδωσε στο Ισραήλ και είχε στόχο αυτοκίνητο στη Δαμασκό.

Από την πλευρά της, η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως πύραυλος είχε στόχο μη Σύρο, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου σε συνοικία όπου έγινε επιμνημόσυνη δέηση για τον ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας την περασμένη εβδομάδα.

Η «μονάδα 4.400» φέρεται να ήταν αρμόδια για τη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου που εκφορτώνεται στη Συρία και μεταπωλείται στον Λίβανο. «Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια», σύμφωνα με τον αντιναύαρχο Χαγκάρι.

Η λιβανική Χεζμπολά, σύμμαχος της παλαιστινιακής Χαμάς, άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο εκπρόσωπος Χαγκάρι υποστήριξε ακόμη ότι η Χεζμπολά εν μέρει χρηματοδοτείται από «εργοστάσια» στη Συρία, στην Υεμένη, στον ίδιο Λίβανο και στην Τουρκία - κράτος μέλος του NATO.

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah’s bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.”

