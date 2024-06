Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά την κεντρική Γάζα

Σε μια επικαιροποίηση σήμερα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 274 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, ένας αριθμός μεγαλύτερος από τους 210 που ανακοινώθηκαν χθες και 698 τραυματίστηκαν, όταν καταδρομείς των ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ εφόρμησαν στον πυκνοκατοικημένο καταυλισμό αλ Νουσέιρατ για να απελευθερώσουν τέσσερις ομήρους που κρατούσαν οι μαχητές της Χαμάς από τον Οκτώβριο.

Εξήντα τέσσερις από τους νεκρούς ήταν παιδιά και 57 ήταν γυναίκες, είπε το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι ένα μέλος των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με μαχητές και ότι γνωρίζει ότι «λιγότεροι από 100» Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, αν και όχι πόσοι ήταν μαχητές και πόσοι άμαχοι.

Στην κεντρική Γάζα σήμερα, σε διαφορετικά ισραηλινά πλήγματα σε σπίτια στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ και στη διπλανή Αλ Μπουρέιτζ σκοτώθηκαν τρεις Παλαιστίνιοι σε κάθε περιοχή, την ώρα που άρματα μάχης σφυροκόπησαν περιοχές της Αλ Νουσέιρατ και του Αλ Μαγκάζι, σύμφωνα με γιατρούς.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό σε μια ανακοίνωση ότι οι δυνάμεις του συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στο Αλ Μπουρέιτζ και το Ντέιρ αλ Μπάλαχ, όπου σκοτώθηκε ένας αριθμός Παλαιστινίων ενόπλων και καταστράφηκαν στρατιωτικές υποδομές.

The moment of the #bombing of a residential building in Deir Al Balah, central #Gaza.

