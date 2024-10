Το Ισραήλ χτυπά το Ιράν - Εκρήξεις στην Τεχεράνη - Βίντεο

Σειρήνες συναγερμού και στην αμερικανική βάση στα εδάφη του Ιράκ στα σύνορα με το Ιράν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο Στρατιωτικό Ραδιόφωνο ότι το Ισραήλ άρχισε να πλήττει στόχους σε όλο το Ιράν, ενώ και οι IDF έβγαλαν ανακοίνωση.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις επιτίθενται επί του παρόντος σε ακριβείς στόχους στο Ιράν», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ισραηλινού Στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι σε δήλωση.

IDF: In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel – right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran.

The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly… pic.twitter.com/VWvoC5vCQo