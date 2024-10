Το Ισραήλ χτύπησε το Ιράν - Απειλεί με αντίποινα η Τεχεράνη - Βίντεο

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι τουλάχιστον «έξι εκρήξεις» ακούστηκαν κοντά στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Έξι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές της Τεχεράνης», ανέφερε ο παρουσιαστής της ιρανικής τηλεόρασης.

Παράλληλα τέσσερις εκρήξεις σημειώθηκαν λίγο μετά τις 04.30 κοντά στην Τεχεράνη, σύμφωνα με αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης, καθώς όπως όλα δείχνουν βρίσκεται σε εξέλιξη το δεύτερο κύμα ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μεταδίδει πως «δεν έχει αναφερθεί πυρκαγιά ή έκρηξη» στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Τεχεράνης.

Το Ισραήλ δεν έχει πλήξει πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, παρά μόνο στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν νωρίτερα τα αμερικανικά δίκτυα ABC και NBC.

Οι πτήσεις πάνω από την Τεχεράνη εκτρέπονται, ενώ υπάρχουν αναφορές πως πάνω από το βορειοανατολικό Ιράν, στα σύνορα Ιράκ-Ιράν πετούν μαχητικά αεροσκάφη.

Σειρήνες συναγερμού και στην αμερικανική βάση στα εδάφη του Ιράκ στα σύνορα με το Ιράν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο Στρατιωτικό Ραδιόφωνο ότι το Ισραήλ άρχισε να πλήττει στόχους σε όλο το Ιράν, ενώ και οι IDF έβγαλαν ανακοίνωση.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις επιτίθενται επί του παρόντος σε ακριβείς στόχους στο Ιράν», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ισραηλινού Στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι σε δήλωση.

IDF: In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel – right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran.

