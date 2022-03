Το Κίεβο απορρίπτει τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους προς Ρωσία και Λευκορωσία που πρότεινε η Μόσχα - Όλες οι εξελίξεις - LIVE εικόνα

Νωρίτερα εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η ρωσική πρόταση για τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους είναι «εντελώς ανήθικη. Τα δεινά των ανθρώπων χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί η επιθυμητή τηλεοπτική εικόνα», κατήγγειλε ο εκπρόσωπος σε γραπτό μήνυμά του.

«Αυτοί είναι πολίτες της Ουκρανίας, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να καταφεύγουν σε ουκρανικό έδαφος», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα τηρήσει σήμερα προσωρινή κατάπαυση του πυρός από τις 09:00 (ώρα Ουκρανίας και ώρα Ελλάδας) προκειμένου να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι στις πόλεις Κίεβο, Χάρκιβ, Μαριούπολη και Σούμι, έπειτα από αίτημα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο ρωσικός στρατός πρόσθεσε ότι θα ανοίξει έναν διάδρομο μεταξύ του Κιέβου και της λευκορωσικής πόλης Γκόμελ, που βρίσκεται κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

