Το Κίεβο καλεί τους κατοίκους της ανατολικής Ουκρανίας να «εκκενώσουν τώρα» την περιοχή - Φόβοι για μαζική επίθεση των Ρώσων

Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργείου Ενσωμάτωσης στο Telegram, η Βέρεστσουκ τόνισε ότι η εκκένωση πρέπει να γίνει «τώρα» γιατί διαφορετικά οι κάτοικοι θα διατρέξουν «θανάσιμο κίνδυνο».

Εάν ο ρωσικός στρατός εξαπολύσει ευρεία επίθεση στην περιοχή «δεν θα μπορούμε πια να βοηθήσουμε» τους κατοίκους, προειδοποίησε «γιατί θα ήταν πρακτικά αδύνατον να σταματήσουν οι μάχες».

«Πρέπει να γίνει η εκκένωση όσο υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Προς το παρόν, υπάρχει ακόμα», επέμεινε η Βέρεστσουκ, η οποία συντονίζει την οργάνωση των ανθρωπιστικών διαδρόμων από την αρχή της εισβολής, στις 24 Φεβρουαρίου.

Lots and lots of #Russian equipment moving towards #Donbass, #Ukraine. pic.twitter.com/bWvhCngtNR