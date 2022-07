Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι αποθηκεύει όπλα και πυρομαχικά στον κατεχόμενο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Σύμφωνα με την Energoatom, τον ουκρανικό πάροχο πυρηνικής ενέργειας, τουλάχιστον 14 μονάδες βαρέως στρατιωτικού υλικού με τα πυρομαχικά τους είναι αποθηκευμένα στην αίθουσα μηχανημάτων του αντιδραστήρα 1 του σταθμού, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη.

«Το σύνολο του βαρέως οπλοστασίου μαζί με όλα τα πυρομαχικά είναι πλέον κοντά στον εξοπλισμό που διασφαλίζει τη λειτουργία της τουρμπογεννήτριας», ανέφερε η εταιρία στο κανάλι της στο Telegram.

Ο ρωσικός οπλισμός βρίσκεται πολύ κοντά στην κύρια δεξαμενή λαδιού, το εύφλεκτο προϊόν της οποίας χρησιμοποιείται για την ψύξη της τουρμπίνας ατμού, ακριβώς όπως το υδρογόνο χρησιμοποιείται για την ψύξη της γεννήτριας, σύμφωνα με την Energoatom.

