Το Κίεβο κινείται προς διακοπή διπλωματικών σχέσεων με την Τεχεράνη για προμήθεια όπλων στη Ρωσία

Η Ρωσία εκτόξευσε χθες, Δευτέρα, δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη «καμικάζι» σε στόχους στην Ουκρανία, πλήττοντας ενεργειακές υποδομές και σκοτώνοντας αμάχους.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με ιρανικής κατασκευής drones Shahed-136. Η Τεχεράνη αρνείται ότι προμήθευσε τα drones.

???? Intense footage from the #Russian terrorist attack on #Kyiv using #Iranian terrorist drones #Shahed136.

A husband and his pregnant wife died in the attack. ?? #UkrainianArmy#RussiaIsATerroristState # pic.twitter.com/F97p9XxtK6