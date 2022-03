«Το Κίεβο θα πέσει εντός των επόμενων 24-96 ωρών» - Τι προβλέπει κορυφαίο αμερικανικό think tank -LIVE εικόνα

To αμερικανικό think tank, Institute for the Study of War (Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου), εκτιμά πως εντός των επόμενων 24 με 96 ωρών επίκειται η τελική επίθεση του ρωσικού στρατού στο Κίεβο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανάλυσή του το Ινστιτούτο, οι ρωσικές δυνάμεις συγκεντρώνονται στα ανατολικά, βορειοδυτικά και δυτικά περίχωρα του Κιέβου, με την επίθεση να τοποθετείται χρονικά εντός των επόμενων 24 με 96 ωρών.

Μάλιστα, το Ινστιτούτο υποστηρίζει πως οι Ρώσοι αυξάνουν τις προμήθειες τους και ενισχύονται, τη στιγμή που πραγματοποιούν επιθέσεις με το πυροβολικό και από αέρος για να «αποδυναμώσουν την άμυνα και να εκφοβίσουν τους υπερασπιστές της πόλης» πριν από τη μεγάλη επίθεση.

«Εάν τα ρωσικά στρατεύματα μπόρεσαν να ανεφοδιαστούν, να αναδιοργανωθούν και να σχεδιάσουν σκόπιμες και συντονισμένες ταυτόχρονες επιχειρήσεις κατά μήκος των περιοχών που έχουν περικυκλώσει με κατεύθυνση την πρωτεύουσα, τότε αυτή η επιχείρηση μπορεί να είναι πιο επιτυχημένη σε σχέση με τις προηγούμενες», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τα ρωσικά στρατεύματα στη νότια Ουκρανία συνεχίζουν να κινούνται προς τα δυτικά προς το Μικολάγιεβ και την Οδησσό, εντείνοντας παράλληλα τις επιθέσεις βόρεια προς τη Ζαπορίζια και τα ανατολικά προς τη Μαριούπολη και το Ντονμπάς.

#Russian tanks seen in the village of #Bohdanivka, just 25 km northeast of #Kiev. It is the Russian spearhead of the eastern front whose objective is to encircle the capital.#UkraineRussianWar#RussianUkrainianWarpic.twitter.com/gJ2yrQyAnd — ??????????????T ?? (@mohamejjjj) March 8, 2022

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Ινστιτούτο, τα ρωσικά στρατεύματα στη Χερσώνα κινούνται προς το Μικολάγεφ, αναζητώντας ενδεχομένως μια διαδρομή για να παρακάμψουν την πόλη και να συνεχίσουν την προέλαση προς την Οδησσό.

In #Odessa, #Ukraine?, hundreds of volunteers were hard at work today to fill sandbags. Those are then sent to official buildings, hospital, police stations to protect them in case of a Russian assault. #UkraineUnderAtta?k#UkraineInvasionpic.twitter.com/qLyKILjM8W — Guillaume Ptak (@guillaume_ptak) March 8, 2022

Δείτε τον χάρτη:

Δείτε αναλυτικά την έκθεση του αμερικανικού think tank:

Δείτε LIVE εικόνα:

Έκλεισε ο ανθρωπιστικός διάδρομος στη Μαριούπολη

Σύμφωνα με ουκρανικές αρχές, η απομάκρυνση των αμάχων από τη Μαριούπολη διακόπηκε, ως αποτέλεσμα ρωσικών βομβαρδισμών.

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, η εκκένωση προχωρά στην πόλη Σούμι και στην πόλη Ιρπίν. Ωστόσο, στην τελευταία, οι Ρώσοι φέρονται να μην διασφαλίζουν τον ανθρωπιστικό διάδρομο για την εκκένωση της περιοχής που βρίσκεται κοντά στο Κίεβο.

Ukrinform: 41 παιδιά νεκρά και 76 τραυματισμένα από την αρχή της ρωσικής εισβολής

Από την αρχή της ρωσικής εισβολής έως σήμερα στην Ουκρανία έχουν σκοτωθεί 41 παιδιά και έχουν τραυματισθεί 76, δήλωσε η αρμόδια επίτροπος της ουκρανικής βουλής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Λιουντμίλα Ντενίσοβα, σε ανάρτηση της στο Telegram, όπωςμεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

Η Ντενίσοβα δήλωσε ότι από το Χάρκοβο απομακρύνθηκαν άλλα 300 άτομα. «Μεταξύ τους είναι μια μητέρα με τα τρία της παιδιά, που σώθηκαν από τα πυρά του ρωσικού πυροβολικού. Ωστόσο από το ωστικό κύμα τραυματίσθηκε το ένα παιδί. Επίσης μια γυναίκα δήλωσε ότι την ώρα που μιλούσε με έναν αστυνομικό, μπροστά στα μάτια τους σκοτώθηκε ένα παιδάκι», δήλωσε κατόπιν.

Στην πόλη Ντεργκάτσι της περιοχής του Χαρκόβου κατά την διάρκεια των βομβαρδισμών από το ρωσικό πυροβολικό, επλήγησαν το λύκειο Ν3 και τετράγωνα με κατοικίες της πόλης. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίσθηκαν μεταξύ των οποίων και ένα τετράχρονο παιδάκι.

Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιορισθεί ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών στην Μαριούπολη και στην Βοπλνοβάχα καθώς οι πόλεις αυτές έχουν πολιορκηθεί από τα ρωσικά στρατεύματα, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Η Ντενίσοβα, σύμφωνα με το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, ανάφερε ότι βομβαρδιστήκαν περιοχές αμάχων στο Νικολάγεφ, το νότιο τμήμα της πόλης, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές 60 σπίτια, ενώ από τις επιθέσεις στο Χάρκοβο τις μέρες αυτές επλήγησαν από τα πυρά του ρωσικού πυροβολικού περίπου 30 σχολεία, 27 παιδικοί σταθμοί και 5 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.