Το «κρυφό μήνυμα» στο διάγγελμα του Καρόλου για την Νταϊάνα

«Στη διάρκεια της υπηρεσίας της βασίλισσας Ελισάβετ είδαμε αυτή τη διαρκή αγάπη για την παράδοση μαζί με αυτή την ατρόμητη αγκαλιά της προόδου που μας κάνει σπουδαίους ως έθνη. Η στοργή, ο θαυμασμός και ο σεβασμός που ενέπνευσε έγιναν σήμα κατατεθέν της βασιλείας της. Αποτίω φόρο τιμής στη μνήμη της μητέρας μου και τιμώ τη ζωή της υπηρεσίας της. Ξέρω ότι ο θάνατός της φέρνει μεγάλη θλίψη σε τόσους πολλούς από εσάς. Και μοιράζομαι αυτή την αίσθηση της απεριόριστης απώλειας με όλους σας», είπε μεταξύ άλλων ο Κάρολος.

Ολοκληρώνοντας το διάγγελμά του, ανέφερε τη φράση «Είθε το πέταγμα των Αγγέλων να σε τραγουδήσει στην ανάπαυσή σου» - "May flights of angels sing thee to thy rest", στίχος από το «Τραγούδι για την Αθηνά» του Τζον Τάβενερ, που είχε συνοδεύσει την Νταϊάνα στην τελευταία της κατοικία, όπως αναφέρει η βρετανική Express.

Η κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα στις 6 Σεπτεμβρίου 1997, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα στην ιστορία.

25 years ago today I was standing here on the A43 at J15a of the M1 at Northampton watching the Princess Diana funeral procession.

The footage then shows the vehicles driving along Bants Lane in Duston, through Lower Harlestone before arriving at Althorp. pic.twitter.com/L7dXwWFSai