Το «Lose Yourself» του Eminem από τον Μπαράκ Ομπάμα - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Όταν χρειαζόμουν έμπνευση για την προεδρική εκστρατεία, συχνά στρεφόμουν στη μουσική» αναφέρει ο Μπαράκ Ομπάμα.

«Ήταν η ραπ που με έκανε να σκέφτομαι σωστά, ειδικά δύο τραγούδια: το "My 1st Song" του JAY-Z και το "Lose Yourself" του Eminem»συνεχίζει.

«Και τα δύο αφορούν την εκπλήρωση στόχων που φαίνονται αδύνατοι και την τόλμη» προσθέτει και προχωρά στην εισαγωγή του «Lose Yourself»: «Κοίταξε, αν είχες μία προσπάθεια ή μία ευκαιρία να αδράξεις όλα αυτά που ήθελες ποτέ σε μια στιγμή, θα την άρπαζες ή θα την άφηνες να περάσει;».

Barack Obama cites some Eminem lyrics from "Lose Yourself" in a new video about his book. pic.twitter.com/8T7idRz27N