Το Μεξικό καταγγέλλει την αστυνομία της Βολιβίας για παρενόχληση δύο Ισπανών διπλωματών έξω από την πρεσβεία του

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Το Μεξικό έχει ονειδίσει τη Βολιβία για κατ’ επανάληψη παρενόχληση του διπλωματικού προσωπικού του μετά τη χορήγηση ασύλου , σε μεξικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις στη Λα Πας, σε εννέα πολιτικά πρόσωπα, κάποια εκ των οποίων καταζητούνται από την αυτοανακηρυχθείσα συντηρητική κυβέρνηση.

