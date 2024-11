Το μήνυμα από τον γιο του Τραμπ στον Ζελένσκι: «Σε 38 μέρες χάνεις το επίδομά σου»

Συγκεκριμένα, μοιράστηκε την Κυριακή βίντεο στο Instagram στο οποίο αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα διακόψει την την αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο.

Το βίντεο είχε αναρτήσει η πρώην υποψήφια αντιπρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, Σάρα Πέιλιν. Μεταξύ άλλων φαίνεται στο βίντεο Ζελένσκι να είναι σκεπτικός δίπλα στον Τραμπ: «Απέχεις 38 μέρες από το να χάσεις το επίδομά σου», έγραψε χαρακτηριστικά.

BREAKING: Trump's son Donald Trump Jr. posted a video on his Instagram about Ukraine and Zelensky: “POV: You’re 38 days from losing your allowance.” pic.twitter.com/yMfoVxKbTN