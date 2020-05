Το μήνυμα του Μπεν Στίλερ για τον θάνατο του πατέρα του Τζέρι - «Έφυγε» στα 92 ο θρύλος της κωμωδίας

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Τζέρι Στίλερ ήταν για πολλά χρόνια κωμικό ντουέτο με τη σύζυγό του Άνν Μίρα, η οποία πέθανε το 2015. Ήταν γνωστός για τον ρόλο του στις τηλεοπτικές κωμικές σειρές «Seinfeld» και « The King of Queens».

Ο Τζέρι Στίλερ γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, στις 8 Ιουνίου 1927. Αν και μεγάλωσε στο Μπρούκλιν, μετακόμισε στο Lower East Side του Μανχάταν όπου φοίτησε στο γυμνάσιο.

Κατατάχθηκε στον στρατό κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου και απέκτησε πτυχίο από τη Δραματική Σχολή από το Πανεπιστήμιο Syracuse της Νέας Υόρκης το 1950.

Ο Στίλερ γνώρισε τη Μίρα σε κάστινγκ στη Νέα Υόρκη το 1953 και παντρεύτηκαν τον επόμενο χρόνο.

Actor and comedian Jerry Stiller has died due to natural causes, his son, actor Ben Stiller said in a tweet. He was 92. https://t.co/91dQrTHUNVpic.twitter.com/Iho0zc8xvZ