Το ΝΑΤΟ κατέβασε από το Twitter την ανάρτηση με τα συγχαρητήρια στην Τουρκία για τη Μικρασιατική καταστροφή

Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος τόνισε ότι «η εν λόγω ανάρτηση πέρα από άτοπη είναι και απαράδεκτη».

«Παράλληλα, οι ελληνικές στρατιωτικές αρχές στο ΝΑΤΟ θα προβούν σε ανάλογη παράσταση στο Ανώτατο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ (SHAPE), στο οποίο υπάγεται και το Στρατηγείο των Χερσαίων Δυνάμεων», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το ΝΑΤΟ με ανάρτησή του στο twitter ευχήθηκε «Ευτυχισμένη Ημέρα Νίκης» λέγοντας πως «Σήμερα είναι η 100η επέτειος από την ανεξαρτησία της Τουρκίας. Συμμετέχουμε με τους Τούρκους συμμάχους μας σε όλο το ΝΑΤΟ και πέραν αυτού για να γιορτάσουμε τη Νίκη τους και την Ημέρα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων».

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN / HAPPY VICTORY DAY ????

Today is the 100th Anniversary of Turkish Independence. We join our Turkish allies across NATO& beyond in celebration of their Victory and Turkish Armed Forces Day ????@tcsavunmapic.twitter.com/Q8DpGXEoN9