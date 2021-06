Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών φιλοξενεί το Munich Security Conference τον Ιούλιο

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών επεκτείνει τις διεθνείς συνεργασίες με σημαντικούς οργανισμούς και θεσμούς.

Μετά την επιλογή του από το ΝΑΤΟ ως επίσημου εκπροσώπου στην Ελλάδα για την εκδήλωση δημόσιας διπλωματίας «ΝΑΤΟ 2030 στις Βρυξέλλες», το Φόρουμ των Δελφών προχωρά σε μια νέα συνέργεια με το σημαντικότερο συνέδριο στον κόσμο για ζητήματα παγκόσμιας ασφάλειας Munich Security Conference.

Στις 1 και 2 Ιουλίου, το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών οργανώνει μια ειδική εκδήλωση στους Δελφούς με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και καλεσμένων, επικεντρωμένη σε ζητήματα όπως η Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη και το Μέλλον της Ευρώπης. Στο πλαίσιο των θεματικών συζητήσεων, o επικεφαλής Ερευνών και Πολιτικής του Munich Security Conference Dr. Tobias Tunde θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα αποτελέσματα της πρόσφατης Έρευνας Between States of Matter - Competition and Cooperation. Το περιεχόμενο της Έρευνας εστιάζει στον τρόπο που τα κράτη αλληλεπιδρούν και αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες διεθνείς κρίσεις, με γνώμονα τους παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τις κοινωνίες των χωρών G7 και BRICS. Η Έρευνα επίσης παρέχει σημαντικές και διεισδυτικές πληροφορίες αναφορικά με διακρατικές συνεργασίες ενώπιον παγκόσμιων απειλών και γεωπολιτικών ανταγωνισμών, στο πλαίσιο ενός πιθανού κατακερματισμού της Δύσης, του επονομαζόμενου Westlessness, και του ενδεχόμενου κινδύνου που διατρέχουν οι φιλελεύθερες δημοκρατίες εν όψει της ανόδου αυταρχικών καθεστώτων.

Οι νέες συνέργειες του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών αποτελούν την αρχή μιας σειράς επικείμενων εγχειρημάτων με τα σημαντικότερα και υψηλού κύρους συνέδρια σε διεθνές επίπεδο.