Το παρασκήνιο της πώλησης των F-16 στην Τουρκία

Το CNN με τίτλο Biden administration tells Congress it intends to sell Turkey F-16s after Erdogan approved Sweden’s NATO membership τονίζει ότι η κυβέρνηση Biden είπε στο Κογκρέσο ότι σκοπεύει να πουλήσει μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Τουρκία, αφού ο πρόεδρος Ερντογάν υπέγραψε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ την Πέμπτη – μια εξέλιξη που κλείνει περισσότερο από ένα χρόνο διακριτικών και περίπλοκων διαπραγματεύσεων.