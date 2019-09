Το Πεντάγωνο εκταμιεύει 3,6 δισ. δολάρια για το τείχος στα σύνορα με το Μεξικό

Ο υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ «αποφάσισε ότι αυτά τα κατασκευαστικά έργα είναι απαραίτητα (...) θα γίνουν 11 έργα κατασκευής του συνοριακού φράκτη», πρόσθεσε ο Χόφμαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Το συνολικό μήκος (...) είναι 175 μίλια», ανέφερε από τη δική του πλευρά ο Κένεθ Ραπουάνο, αξιωματούχος αρμόδιος για ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας στο Πεντάγωνο. Ανέφερε ότι θα ενισχυθούν τμήματα του τείχους που υπήρχαν ήδη αλλά κρίνονταν ανεπαρκή, ενώ θα ανεγερθούν επίσης νέα.

Τα τμήματα των συνόρων όπου θα γίνουν τα έργα βρίσκονται κοντά στη Γιούμα (Αριζόνα), το Ελ Σέντρο και το Σαν Ντιέγκο (Καλιφόρνια), το Λαρέντο και το Ελ Πάσο (Τέξας).

Ο στρατηγός Άντριου Πόουπας διαβεβαίωσε ότι η ανέγερση των τμημάτων αυτών του τείχους θα επιτρέψει να μειωθεί ο αριθμός των περίπου 5.000 αμερικανών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή των συνόρων κατά διαταγή του προέδρου Τραμπ, ο οποίος επαναλαμβάνει πως θεωρεί προτεραιότητα να ανακοπεί το κύμα των μεταναστών από την κεντρική Αμερική.

Τα 127 έργα η εκτέλεση των οποίων θα αναβληθεί δεν αποκαλύφθηκαν στους δημοσιογράφους, με το Πεντάγωνο να λέει πως θέλει πρώτα να ενημερώσει τους αιρετούς στις Πολιτείες όπου έχει προγραμματιστεί να γίνουν. Πάντως κορυφαία στελέχη του ομοσπονδιακού Κογκρέσου αντέδρασαν αμέσως, δίνοντας κάποιες λεπτομέρειες.

Ανάμεσα στα έργα που αναβάλλονται είναι μια ανακαίνιση στη στρατιωτική ακαδημία Γουέστ Πόιντ, αποκάλυψε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ, κάνοντας λόγο για «χαστούκι στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας» και καταγγέλλοντας το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι «έτοιμος να κανιβαλίσει κεφάλαια από τον προϋπολογισμό του στρατού που είχαν κατανεμηθεί ήδη, για να ικανοποιηθεί το εγώ του», και για να ανεγερθεί «ένα τείχος που υποσχόταν πως θα πλήρωνε το Μεξικό». Το Κογκρέσο θα «εναντιωθεί» στη χρήση κεφαλαίων για την ανέγερση νέων τμημάτων του τείχους, διεμήνυσε μέσω Twitter.

Today Defense Secretary Mark Esper notified me that the Department of Defense will reprogram $3.6 billion in funds appropriated for military construction projects, including at the U.S. Military Academy at West Point, in order to build @realDonaldTrump 's misguided border wall.