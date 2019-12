Το Sea-Watch 3 αρχίζει και πάλι διασώσεις μεταναστών και προσφύγων στη Μεσόγειο

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa, AFP

Ο λεγόμενος νόμος περί Ασφάλειας προέβλεπε βαριά χρηματικά πρόστιμα και τη σύλληψη και την κατάσχεση πλοίων των ΜΚΟ που εισέρχονται χωρίς άδεια στην ιταλική επικράτεια. Υιοθετήθηκε με πρωτοβουλία του πρώην υπουργού Εσωτερικών και ηγέτη του ακροδεξιού, αντιμεταναστευτικού κόμματος της Λέγκας, του Ματέο Σαλβίνι.

From the #OceanViking, we are relieved to hear that the #SeaWatch3 is finally allowed to be back at sea. Search and Rescue assets are desperatly needed to prevent more deaths in the Central #Mediterranean. https://t.co/MajljWfTSk