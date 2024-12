«Το πρώτο μου φιλί από καρχαρία»: Το βίντεο influencer από τις Μαλδίβες που έγινε viral

Στο βίντεο που βιντεοσκοπήθηκε από τον σύζυγό της Μάθιου, η travel influencer φαίνεται να χαμογελά καθώς κολυμπά δίπλα στους καρχαρίες – κάτι που της αρέσει πολύ να κάνει, πριν ξαφνικά αρχίσει να ουρλιάζει καθώς ο καρχαρίας την δαγκώνει στο πόδι.

Στη συνέχεια φαίνεται να αιμορραγεί, με τα σημάδια από τα δόντια του να είναι ευδιάκριτα στη γάμπα της. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 18 εκατομμύρια προβολές με την ίδια να περιγράφει την επίθεση ως «φιλί».

A travel influencer has captured the moment she was bitten by a shark while swimming in The Maldives.

Source: Lilian Tagliari pic.twitter.com/N1gTvC0Snd