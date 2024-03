Το πρώτο πλοίο με βοήθεια στον δρόμο προς τη Λωρίδα της Γάζας - Ετοιμάζεται και δεύτερο φορτίο

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Vessel Finder, το πλοίο, κινούμενο με πολύ μικρή ταχύτητα, απείχε ακόμη 155 ναυτικά μίλια (285 χλμ.) από τα παράλια της Γάζας. Η Κύπρος, η χώρα της ΕΕ που βρίσκονται πιο κοντά στον παλαιστινιακό θύλακο από οποιαδήποτε άλλη, διαβεβαίωσε πως ετοιμάζεται δεύτερο φορτίο, «πολύ μεγαλύτερο».

Στη Γάζα, ο πληθυσμός περιμένει απελπισμένα περισσότερη βοήθεια, εκτός των άλλων για να πέσουν οι τιμές των λιγοστών τροφίμων στις αγορές που λειτουργούν ακόμη, όπως των «κατάγεφ» (πρόκειται για μικρές κρέπες οι οποίες καταναλώνονται πολύ στα ιφτάρ, τα δείπνα με τα οποία διακόπτεται η νηστεία του ραμαζανιού). Ο ιερός μήνας νηστείας και προσευχής για τους μουσουλμάνους άρχισε αυτή την εβδομάδα.

«Η ζήτηση είναι πολύ μικρή, λόγω των υψηλών τιμών. Πέρυσι, η τιμή ενός κιλού κατάγεφ ήταν 6 σέκελ (σ.σ. 1,5 ευρώ). Σήμερα, ντρέπεσαι, σου έρχεται να βάλεις κλάματα όταν υποχρεώνεσαι να πεις στον κόσμο πως ένα κιλό κατάγεφ κάνει 20 σέκελ», εξήγησε ο Μουχάμαντ αλ Μασάλ, που πουλάει το παραδοσιακό έδεσμα.

.@WCKitchen has a simple motto: Feed the hungry yesterday. Don’t plan, adapt! People of North Gaza are desperate. Now a weeks old plan with @openarms_found in finally in the final stages. To land in the beaches of Gaza with 200 pallets. And to do it everyday, increasing the… pic.twitter.com/QmUxEFYMLY