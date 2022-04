Θέμα της Daily Mail για την Πισπιρίγκου: Μητέρα χαμογελά δίπλα στο παιδί της πριν του δώσει θανατηφόρα δόση κεταμίνης

Η Τζωρτζίνα η οποία υπέφερε από επιληπτικές κρίσεις τον Απρίλιο του 2021 που την άφησαν τετραπληγική - πέθανε τον Ιανουάριο αφού πέρασε οκτώ μήνες στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν αργότερα ότι η Πισπιρίγκου ήταν μόνη της με την κόρη της τις στιγμές που προηγήθηκαν του θανάτου της.

Mother smiles at her disabled daughter in last photo ‘before giving her a fatal dose of Ketamine’ https://t.co/19MbLl227T