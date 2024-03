Το Τέξας παραμένει αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία του - Μεγαλύτερη της Γαλλίας η έκταση του μετώπου - BINTEO

Σύμφωνα με την υπηρεσία δασών του Τέξας, μαίνονται όχι λιγότερα από έξι μεγάλα χωριστά ενεργά μέτωπα, το μεγαλύτερο από τα οποία, η φωτιά που βαφτίστηκε «Σμόουκχαους Κρικ», στοίχισε τη ζωή 83χρονης, το σπίτι της οποίας κάηκε.

A wildfire, dubbed the Smokehouse Creek Fire, grew to be the largest on record in Texas history, scorching more than 1 million acres of grassland and timber https://t.co/aJVSoxWfcu pic.twitter.com/oKZWxuhPf0

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που επισκέπτεται το Τέξας για να συζητήσει τη μεταναστευτική κρίση, δήλωσε στον Τύπο πως στις προσπάθειες να ελεγχθούν οι πυρκαγιές συμμετέχουν κάπου 500 ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί, πέρα από τους πυροσβέστες της πολιτείας.

«Ζήτησα από την ομάδα μου να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε να προστατευθούν οι κάτοικοι κοινοτήτων που απειλούνται από αυτές τις πυρκαγιές», είπε, υποσχόμενος ομοσπονδιακή βοήθεια στις πολιτείες Τέξας και Οκλαχόμα και στηλιτεύοντας ταυτόχρονα όσους αρνούνται την κλιματική αλλαγή.

«Μου αρέσει που ορισμένοι Νεάντερταλ φίλοι μου πιστεύουν ακόμα πως δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή», σημείωσε σαρκαστικά ο Δημοκρατικός πρόεδρος.

Ο αντίπαλός του Ντόναλντ Τραμπ, φαβορί στην εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων για την ανάδειξη του υποψηφίου τους στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, επίσης στο Τέξας για να αναφερθεί στη μεταναστευτική κρίση, αμφισβητεί την επιστημονική συναίνεση για την κλιματική αλλαγή.

Footage captured by Texas residents on the ground and by a drone in the air shows the scale of destruction left by the deadly Smokehouse Creek Fire, now the largest wildfire in state history. https://t.co/696aFULoQopic.twitter.com/gaD0EcipZH