Το τεχνικό πρόβλημα που «πάγωσε» τα πληροφοριακά συστήματα παγκοσμίως – Ακυρώθηκαν πάνω από 1.000 πτήσεις

Βλάβη σε κάποιες υπηρεσίες της Microsoft παραλύει σήμερα πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, την ώρα που ο τεχνολογικός κολοσσός ανέφερε ότι λαμβάνει «μέτρα άμβλυνσης» μέχρι να διευθετήσει το πρόβλημα.

Αεροπορικές εταιρείες καθήλωσαν πτήσεις, ουρές αναμονής σχηματίστηκαν στα αεροδρόμια, προβλήματα αντιμετώπισαν η αυστραλιανή κρατική τηλεόραση ABC, το βρετανικό δίκτυο Sky News, το χρηματιστήριο του Λονδίνου: εδώ και μερικές ώρες ο αριθμός των εταιρειών που αναφέρουν προβλήματα στη λειτουργία τους ή βλάβες αυξάνεται συνεχώς.

Σε μήνυμά της με τίτλο: «Υποβάθμιση υπηρεσίας», η Microsoft ανέφερε ότι οι χρήστες «ενδέχεται να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες του Microsoft 365».

Η Microsoft πρόσθεσε ότι κινητοποιείται «για τη διαχείριση αυτού του συμβάντος».

We're still observing a positive trend in service availability while we continue to redirect the impacted traffic. Additionaly info can be found in the admin center under MO821132 and https://t.co/Htn4qQEnsp — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) July 19, 2024

BSOD explained: What's the Windows blue screen of death and what do I DO? https://t.co/b9IL6SlNqk — Mashable (@mashable) July 19, 2024

Πολλά αεροδρόμια ανακοίνωσαν ότι επηρεάστηκαν από τη βλάβη και κυρίως αυτά του Βερολίνου, το Άμστερνταμ- Σίπχολ, όλα τα ισπανικά, ενώ κάποιες αεροπορικές εταιρείες ανέφεραν επίσης προβλήματα: οι αμερικανικές Delta, United, American Airlines, οι ευρωπαϊκές Air France, Ryanair καθώς και τρεις ινδικές.

Σύμφωνα με την αεροπορικών αναλύσεων Cirium, έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 1.000 πτήσεις μέχρι στιγμής.

Situation at #Sydney Airport due to global Microsoft outage ?? pic.twitter.com/unx0qcdR88 — Aurora Borealis ?? (@aborealis940) July 19, 2024

«Προς το παρόν οι μόνες πληροφορίες που διαθέτουμε είναι ότι υπάρχει ένα τεχνικό συμβάν και κατά συνέπεια (...) χρειάστηκε να ανασταλεί η εναέρια κυκλοφορία ως τις 10:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας)», εξήγησε εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Βερολίνου χωρίς να διευκρινίσει τη φύση της βλάβης και χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Η Aena διαχειρίστρια εταιρεία των ισπανικών αεροδρομίων σε μήνυμά της στο Χ έκανε λόγο για πιθανές «καθυστερήσεις».

Η σκανδιναβική εταιρεία SAS επεσήμανε ότι τεχνικά προβλήματα επηρεάζουν το σύστημα κρατήσεών της, καθιστώντας αδύνατη την κράτηση εισιτηρίου μέσω του διαδικτύου.

Στο μεταξύ δύο νοσοκομεία στη βόρεια Γερμανία, στις πόλεις Λίμπεκ και Κίελο, ακύρωσαν τις μη επείγουσες επεμβάσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα επικαλούμενα προβλήματα στο σύστημα πληροφορικής που συνδέεται με την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Crowdstrike.

Η σημαντικότερη εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων στη Βρετανία ανακοίνωσε ότι επηρεάστηκε από τεχνικό πρόβλημα του συστήματος πληροφορικής, κάτι το οποίο θα οδηγήσει «πιθανόν σε ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής».

The Microsoft / CrowdStrike outage has taken down most airports in India. I got my first hand-written boarding pass today ?? pic.twitter.com/xsdnq1Pgjr — Akshay Kothari (@akothari) July 19, 2024

Στην Αυστραλία μέσα ενημέρωσης, τράπεζες και εταιρείες τηλεπικοινωνιών αντιμετώπισαν τεχνικές βλάβες, οι οποίες, σύμφωνα με την κυβέρνηση, συνδέονται με πρόβλημα της Crowdstrike.

Από την πλευρά της, η Crowdstrike ανέφερε σε ηχογραφημένο μήνυμά της ότι είναι ενήμερη για αναφορές περί προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft που συνδέονται με τον αισθητήρα της Falcon.

«Έχω ενημερωθεί για μια μεγάλης κλίμακας τεχνική βλάβη που επηρεάζει αριθμό επιχειρήσεων και υπηρεσιών σε όλη την Αυστραλία σήμερα το απόγευμα», επεσήμανε μέσω Χ η Μισέλ ΜακΓκίνες, της αυστραλιανής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας.

Εξάλλου η ΜακΓκίνες τόνισε ότι «δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υπονοούν ότι πρόκειται για περιστατικό συνδεόμενο με την κυβερνοασφάλεια».

Βρετανική κυβερνητική πηγή ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι η βλάβη αυτή δεν αντιμετωπίζεται ως κακόβουλη ενέργεια.

Χωρίς προβλήματα το Ελ. Βενιζέλος – AEGEAN: Τα τεχνικά προβλήματα δεν έχουν επηρεάσει σημαντικά την επιχειρησιακή λειτουργία

Δίχως ιδιαίτερα προβλήματα εξελίσσεται η αεροπορική κίνηση και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. Και τούτο παρά τα προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζουν άλλα μεγάλα αεροδρόμια διεθνώς, στα πληροφοριακά τους συστήματα.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στέλεχος στον τομέα επικοινωνίας του Αεροδρομίου, μόνον ορισμένες εκ των αεροπορικών εταιρειών έχουν εμφανίσει προβλήματα λειτουργίας στα πληροφοριακά τους συστήματα τα οποία όμως υπερβαίνουν με καταφυγή σε … παραδοσιακές μεθόδους Check In (χρήση καρτών κλπ). Δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα ή καθυστερήσεις πτήσεων, πέραν του συνήθους.

Η AEGEAN από την πλευρά της ενημερώνει ότι, όπως αποτυπώνεται και σε δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, λόγω των προβλημάτων σε πάροχο συστήματος antivirus, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις αερομεταφορές παγκοσμίως, χωρίς όμως να έχει επηρεαστεί σημαντικά η δική μας επιχειρησιακή λειτουργία.

Ωστόσο, λόγω των προβλημάτων που έχουν προκληθεί σε όλη την παγκόσμια αλυσίδα και σε συστήματα υποστήριξης, έχουν επηρεαστεί ορισμένες υπηρεσίες του site μας, ενώ ενδέχεται να επηρεαστούν και πτήσεις μας από και προς αεροδρόμια, των οποίων η λειτουργία έχει επηρεασθεί.

Οι επιβάτες μας μπορούν να ενημερώνονται από όλα τα επίσημα κανάλια της εταιρείας.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση καταγράφουν τα χρηματιστήρια σε Παρίσι, Φρανκφούρτη, Λονδίνο

Τα χρηματιστήρια του Παρισιού και της Φρανκφούρτης άνοιξαν σε αρνητικό έδαφος σήμερα και οδεύουν προς απώλειες σε εβδομαδιαία βάση εν μέσω οικονομικών και πολιτικών ανησυχιών που επηρεάζουν πολλούς κλάδους τις τελευταίες ημέρες.

Το χρηματιστήριο του Λονδίνου επλήγη σήμερα από το τεχνικό πρόβλημα που επηρέασε την πλατφόρμα του για μετάδοση πληροφοριών στην αγορά, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η εμφάνιση της μεταβολής στον δείκτη FTSE100.

«Η υπηρεσία πληροφοριών RNS αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή παγκόσμιο τεχνικό πρόβλημα που οφείλεται σε τρίτο μέρος και δεν επιτρέπει τη δημοσιοποίηση πληροφοριών», σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου. «Οι ομάδες τεχνικής υποστήριξης εργάζονται για να αποκαταστήσουν την υπηρεσία. Άλλες υπηρεσίες του ομίλου, και συγκεκριμένα το Χρηματιστήριο του Λονδίνου, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά».

Ο δείκτης FTSE100 δεν εμφάνισε καμία μεταβολή στις 10:00 ώρα Ελλάδας, την ώρα έναρξης της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ενώ περίπου 20 λεπτά αργότερα εμφανίστηκε να υποχωρεί κατά 0,61%.

Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, ο δείκτης CAC 40 του Παρισιού σημείωσε πτώση 0,27% και ο δείκτης Dax της Φρανκφούρτης υποχώρησε κατά 0,46%. Η εταιρία διαχείρισης του γερμανικού χρηματιστηρίου ανακοίνωσε ότι το σύστημα συναλλαγών Xetra άρχισε να λειτουργεί κανονικά σήμερα το πρωί, ενώ και ο όμιλος του ελβετικού χρηματιστήριου ανακοίνωσε ότι τα συστήματά του λειτουργούν κανονικά.

Η εταιρεία Crowdstrike «εντόπισε» και «επιδιορθώνει» το πρόβλημα

Το πρόβλημα που ευθύνεται για την τεράστια τεχνική βλάβη η οποία επηρεάζει σήμερα δεκάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο «έχει ταυτοποιηθεί» και «είναι σε διαδικασία επίλυσης», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike.

«Η Crowdstrike συνεργάζεται ενεργά με τους πελάτες που επηρεάστηκαν από σφάλμα που εντοπίστηκε σε ενημέρωση του περιεχομένου για τους χρήστες των Windows (…) Δεν πρόκειται για περιστατικό ασφαλείας ούτε για κυβερνοεπίθεση. Το πρόβλημα έχει ταυτοποιηθεί, έχει απομονωθεί και έχει ξεκινήσει η επιδιόρθωσή του», έγραψε ο Τζορτζ Κουρτζ στο Χ και το LinkedIn.