Το Twitter διέγραψε λογαριασμούς γιατί επιχειρούσαν να παρακάμψουν τον αποκλεισμό Τραμπ

Η εταιρεία Twitter ανέστειλε αυτή την εβδομάδα τη λειτουργία πολλών λογαριασμών στην πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι δημιουργήθηκαν για να κοινοποιούν δηλώσεις από μια νέα ενότητα του ιστοτόπου του τέως προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την εταιρεία να αναφέρει ότι οι λογαριασμοί αυτοί παραβίαζαν τους κανόνες της περί αποφυγής απαγόρευσης ενός λογαριασμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Τραμπ αποκλείστηκε από το Twitter, όπου είχε περισσότερους από 88 εκατομμύρια ακόλουθους και από πολλές άλλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μετά τη θανατηφόρα επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ από υποστηρικτές του.

Την Τρίτη, μια ιστοσελίδα προστέθηκε στον ιστότοπο του μεγιστάνα, με την ονομασία "From the Desk of Donald J. Trump", όπου δημοσιεύονται μηνύματα που μπορούν να κοινοποιηθούν από το κοινό του τόσο στο Twitter όσο και στο Facebook.

«Όπως ορίζει η πολιτική μας για αποφυγή απαγόρευσης, θα κινηθούμε ενάντια σε λογαριασμούς των οποίων η προφανής πρόθεση είναι να αντικαταστήσουν ή να προωθήσουν περιεχόμενο που σχετίζεται με έναν λογαριασμό που έχει τεθεί σε αναστολή», τόνισε ένας εκπρόσωπος του Twitter σε ανακοίνωσή του.

Ένας εκπρόσωπος του Τραμπ είπε ότι δεν είχαν καμία σχέση με τους λογαριασμούς που αυτούς που τέθηκαν σε αναστολή, ανάμεσα στους οποίους είναι οι @DJTDesk, @DJTrumpDesk, @DeskofDJT και @ DeskOfTrump1.

Το Twitter, το οποίο έχει δηλώσει ότι ο αποκλεισμός του τέως προέδρου των ΗΠΑ από την πλατφόρμα είναι μόνιμος, ακόμη και αν διεκδικήσει ξανά την προεδρία της χώρας, έχει τονίσει ότι οι χρήστες μπορούν να κοινοποιούν περιεχόμενο από τον ιστότοπο του Τραμπ, εφόσον δεν αυτό δεν παραβαίνει τους κανόνες του περί αποφυγής απαγόρευσης.

Την Τετάρτη, το εποπτικό συμβούλιο του Facebook διατήρησε τον αποκλεισμό Τραμπ από το Facebook, αλλά σημείωσε πως η εταιρεία δεν πρέπει να διατηρήσει επ΄αόριστον τον αποκλεισμό. Το συμβούλιο έδωσε στο Facebook έξι μήνες για να αποφασίσει μια αναλογική απάντηση.

Ο Τραμπ σχεδιάζει να ξεκινήσει τη δική του πλατφόρμα μέσων κοινωνικών δικτύωσης, έχει τονίσει ένας σύμβουλός του.