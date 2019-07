Το twitter τρολάρει την... «ανεπιθύμητη» Ιβάνκα - Η «εισβολή» στη συζήτηση με τη Λαγκάρντ και οι αντιδράσεις

Η ετικέτα #UnwantedIvanka («Ιβάνκα η ανεπιθύμητη») έκανε την εμφάνισή της στο Twitter έπειτα από τη μεταφόρτωση το Σαββατοκύριακο στον λογαριασμό της γαλλικής προεδρίας στο Instagram ενός βίντεο που μαγνητοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια της συνόδου της G20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας.

Σε αυτό εικονίζεται η Ιβάνκα Τραμπ να αποπειράται να παρέμβει κατά τη διάρκεια άτυπης συζήτησης ανάμεσα στην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι, τον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τη γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, με την τελευταία ειδικά να αγνοεί επιδεικτικά την «πρώτη κόρη» παρότι βρίσκεται δίπλα της.

Ivanka Trump tried interjecting in this conversation with actual world leaders pic.twitter.com/m6sqggfbff