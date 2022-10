To Twitter τρολάρει την Τρας και προτείνει Έλληνες προπονητές

«Η Λιζ Τρας έφυγε, ο Sir Takis έρχεται»...

Κάτι τέτοιες ειδήσεις περιμένουν οι χρήστες των social media για να κάνουν... «πάρτι». Όπως ήταν φυσικό η είδηση της παραίτησης της Λις Τρας, έδωσε «τροφή» για να διασκεδάσει το Τwitter. Όλοι είχαν την τιμητική τους. Μέχρι και ο... Τάκης Λεμονής προτάθηκε για την πρωθυπουργία στη Μεγάλη Βρετανία.

Την παραίτηση Λιζ Τρας σχολίασε και ο Κρεγκ Τόμας, Αμερικάνος παραγωγός, ο οποίος έχει συμμετάσχει στην παραγωγή «American Dad!», καθώς και στη δημοφιλή κωμική σειρά «How I Met Your Mother», γράφοντας «Δεν λέω ότι τα πράγματα είναι χάλια στην Αγγλία, αλλά μόλις είδα το 10 της Ντάουνινγκ Στριτ να εμφανίζεται στο Airbnb…».

Πολιτικός συντάκτης του Sky News που έγινε πρόσφατα πατέρας, σχολίασε δεικτικά: «Ο γιος μου έζησε τέσσερις καγκελαρίους, τρεις υπουργούς εσωτερικών, δύο πρωθυπουργούς και δύο μονάρχες. Είναι τεσσάρων μηνών».

My son has lived through four chancellors, three home secretaries, two prime ministers and two monarchs. He's four months old. — Alan McGuinness (@Alan_McGuinness) October 19, 2022

'Ενας άλλος χρήστης του twitter έγραψε: «Περισσότερο από τη θητεία της Τρας διήρκεσε η παραμονή του τραγουδιού «Believe» της Cher στο νούμερο ένα των βρετανικών τσαρτ, κατά πέντε ημέρες».

‘Believe’ by Cher was number one in the UK for five days longer than Liz Truss was Prime Minister pic.twitter.com/kPmjjHyyYK — James (@DrJamesJBailey) October 20, 2022

Σε σχόλιο προχώρησε και η πολιτική σχολιαστής Άννα Ναβάρο-Καρντένας που έγραψε: «Είχα σπυράκια που κράτησαν περισσότερο από τη Λιζ Τρας στη θέση της πρωθυπουργού».

I’ve had pimples that lasted longer than Liz Truss as Prime Minister. — Ana Navarro-Cárdenas (@ananavarro) October 20, 2022

Σε ένα άλλο tweet υπάρχει φωτογραφία της πρωθυπουργικής κατοικίας με περιστρεφόμενη πόρτα θέλοντας να δείξει ο χρήστης ότι οι πρωθυπουργοί μπαινοβγαίνουν.

Σε τρολάρισμα της παραίτησης προχώρησε και η Ryanair που δημοσίευσε στο Twitter ένα αεροπορικό εισιτήριο στο όνομά της, με ανοιχτό προορισμό και με θέση το νούμερο 10D, δηλαδή την πρωθυπουργική κατοικία στο Λονδίνο.

Όμως και το ελληνικό twitter πήρε μέρος στο «πάρτι». Χρήστης αναφέρει ότι η θητεία της Λιζ Τρας κράτησε λιγότερο απ’ όσο κρατάει ένας γάμος του Απόστολου Γκλέτσου!

Η θητεία της Λιζ Τρας κράτησε λιγότερο απ'όσο κρατάει ένας γάμος του Απόστολου Γκλέτσου. — Akis_V (@AkisV90) October 20, 2022

Άλλος χρήστης ασχολήθηκε με τον Βασιλιά Κάρολο...