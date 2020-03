Το χουνέρι του Πούτιν στον Ερντογάν: Τον άφησε να περιμένει πριν από τη συνάντησή τους - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: enikos.gr

Στο βίντεο φαίνονται οι στιγμές αναμονής σε χώρο πριν από την κεντρική αίθουσα, όπου οι δύο ηγέτες έδωσαν τα χέρια. Ο Χουλουσί Ακάρ φτιάχνει τη γραβάτα του, άλλοι υπουργοί κοιτούν αμήχανα τις κάρτες τους ή τα τηλέφωνά τους, άλλοι παρακολουθούν πότε θα ανοίξει η πόρτα και ο ίδιος ο Ερντογάν φαίνεται αρχικά να περιμένει όρθιος και στη συνέχεια να κάθεται σε μια καρέκλα μέχρι να ανοίξει η πόρτα και να περάσει στην αίθουσα.

Δείτε το βίντεο:

Turkish President Recep Tayyip Erdogan was kept waiting by Russian President Vladimir Putin and his delegation before a meeting, a video circulated by Russian media show.https://t.co/JvgU2W487Kpic.twitter.com/w73zhBX6ze