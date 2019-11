Τοξικό νέφος καλύπτει πολλές περιοχές του Ιράν - Εκλεισαν σχολεία λόγω ρύπανσης

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η μέση συγκέντρωση αιωρούμενων μικροσωματιδίων στην Τεχεράνη έφθασε τα 146 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, σύμφωνα με μια ιστοσελίδα που καταγράφει τη μόλυνση της ατμόσφαιρας και συνδέεται με την κυβέρνηση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά αυτή η συγκέντρωση βλαβερών σωματιδίων να μην ξεπερνά τα 25 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο κατά μέσο όρο το 24ωρο.

Τα σχολεία έκλεισαν επίσης στις επαρχίες Αλμπόρτζ (βόρεια) και Ισπαχάν (κέντρο), σύμφωνα με το Irna. Επίσης, στις πόλεις Μασχάντ (βορειοανατολικά), Ουρουμίγια (βορειοδυτικά) και Κομ, νότια της Τεχεράνης.

Δεν έχει ανακοινωθεί προσώρας πότε θα επαναλειτουργήσουν.

On Saturday, air pollution forced the closure of schools and universities in various parts of #Iran, including the capital Tehran, which was cloaked by a cloud of toxic smog.

?? pic.twitter.com/p1NF3lzQOo