Tom Cruise: Απέρριψε πρόσκληση για βράβευση από τον Donald Trump - Real.gr
15:15, 16/08/2025
Ο Tom Cruise φέρεται να προσκλήθηκε να τιμηθεί στα βραβεία Kennedy Center Honors

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

