Τομ Χανκς: Τι συμβαίνει με την υγεία του; ΒΙΝΤΕΟ από την τελευταία του εμφάνιση και το τρέμουλο στο χέρι

«Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος στον κόσμο για να κάνεις μια ταινία από εδώ, στη Χρυσή Ακτή», έλεγε στο κοινό του, ενώ φαινόταν να μη μπορεί να συγκρατήσει το τρέμουλο.

«Έχω γυρίσει ταινίες στο Μαρόκο, στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη, στο Σιάτλ και στο Βερολίνο. Κανένα μέρος από αυτά δεν έχει αυτό που έχει η Χρυσή Ακτή, και τι είναι αυτό; Δύο λέξεις. Καμία από αυτές τις άλλες πόλεις δεν έχει Dan Murphy», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην αλυσίδα καταστημάτων ποτών, Dan Murphy's.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, έκανε πολλές προσπάθειες να κρατήσει το μικρόφωνο ακίνητο μπροστά του, αλλά δεν τα κατάφερνε. Αναγκαστικά το έσφιγγε και με τα δύο του χέρια.

Tom Hanks fans fear for his health as he's unable to control shaking hand https://t.co/RgOjCiNlLF