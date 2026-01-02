Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε ξενοδοχείο εντοπίστηκε η 34χρονη κόρη του ηθοποιού - Real.gr

Η Βικτόρια Τζόουνς, κόρη του ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, βρέθηκε νεκρή την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η 34χρονη βρέθηκε νεκρή στο πολυτελές ξενοδοχείο Fairmont του Σαν Φρανσίσκο, λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης, τοπική ώρα.

Τα αίτια θανάτου παραμένουν άγνωστα, ωστόσο, σύμφωνα με το NBC Bay Area, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Η Βικτόρια ήταν κόρη του 79χρονου βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, και της πρώην συζύγου του, Κίμπερλι Κλάφλεϊ. Το πρώην ζευγάρι έχει επίσης έναν γιο, τον Όστιν Τζόουνς, 43 ετών.

Σε νεαρή ηλικία είχε κάνει περιορισμένες εμφανίσεις στην υποκριτική, αρχικά στην ταινία του πατέρα της Men in Black II το 2002. Εμφανίστηκε επίσης στην ταινία The Three Burials of Melquiades Estrada του 2005, σε σκηνοθεσία του πατέρα της, στην οποία συμμετείχε και η μητριά της, Ντον Λόρελ-Τζόουνς, ως φωτογράφος πλατό.