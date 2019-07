Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση ότι είναι νεκρός ο γιος του Οσάμα Μπιν Λάντεν - H αντίδραση Τραμπ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Independent, NBC News

"Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο για αυτό", επανέλαβε δύο φορές ο Αμερικανός πρόεδρος, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους.

Ο Χάμζα μπιν Λάντεν θεωρείτο ως ο αγαπημένος γιος –και χρισμένος διάδοχος– του πατέρα του, του ιδρυτή της Αλ Κάιντα.

Στην τελευταία δημόσια ανακοίνωσή της Αλ Κάιντα, πέρσι, ο Χάμζα μπιν Λάντεν είχε καλέσει τον λαό της αραβικής χερσονήσου να εξεγερθεί, εξαπολύοντας απειλές στη Σαουδική Αραβία. Η χώρα του αφαίρεσε την υπηκοότητα τον Μάρτιο, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον επικύρηξε, προσφέροντας αμοιβή 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε όποιον προσφέρει πληροφορίες που θα οδηγούσαν στην ταυτοποίηση ή τον εντοπισμό του σε οποιαδήποτε χώρα.

NEW: US has obtained intel that Hamza bin Laden, the son and potential successor of al Qaeda leader Osama bin Laden, is dead, according to three US officials. https://t.co/MXiXPIkUZT - @ckubeNBCpic.twitter.com/Vd2SjIMUiN