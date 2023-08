Τον θάνατο του Πριγκόζιν επιβεβαίωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία αερομεταφορών της Ρωσίας - Η δράση του επικεφαλής της Wagner στην Αφρική τις τελευταίες ημέρες - Το «μήνυμα» Πούτιν

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα στο έδαφος.

Ο κατάλογος των επιβατών που δημοσιοποίησε η Ροσαβιάτια περιλάμβανε τα ονόματα του Γεβγκένι Πριγκόζιν, του Ντμίτρι Ούτκιν, καθώς και αυτό του Βαλερί Τσεκάλοφ, του επικεφαλής της ασφάλειας του ηγέτη της εταιρείας μισθοφόρων.

Στο αεροσκάφος «επέβαιναν δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία μέλη του πληρώματος. Κατά τις πρώτες πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος είναι νεκροί», ανέφερε νωρίτερα μέσω Telegram το ρωσικό υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Κατά την ίδια πηγή, το αεροσκάφος Embraer Legacy συνετρίβη κοντά στο χωριό Κουζένκινα, στην περιφέρεια Τβερ, βορειοδυτικά της Μόσχας.

