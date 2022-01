Τόνγκα: Εικόνες καταστροφής μετά την ηφαιστειακή έκρηξη και το τσουνάμι - ΒΙΝΤΕΟ

Η Νέα Ζηλανδία έστειλε νωρίς σήμερα το πρωί ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος για “μια αρχική εκτίμηση των επιπτώσεων στην περιοχή και τα νησιά με χαμηλό υψόμετρο”, αλλά οι πληροφορίες φτάνουν με το σταγονόμετρο.

Huge volcanic eruption near Tonga. Reports of tsunami there and it's gone pitch black. Lots of lightning too. #tongapic.twitter.com/Eia4fidPRc