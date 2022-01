Τόνγκα: Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει τρεις θανάτους και καταστροφές σε απομακρυσμένα νησιά - Βίντεο

Το ναυτικό της Τόνγκα είχε ήδη αποστείλει ιατρικές ομάδες, προμήθειες σε νερό και τρόφιμα καθώς και τέντες στα απομακρυσμένα νησιά Χαπάι, ενώ σήμερα εστάλη και άλλη βοήθεια λόγω της σοβαρότητας των καταστροφών που καταγράφονται στα νησιά Μάνγκο, Φονοϊφούα και Ναμούκα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Όλα τα σπίτια έχουν καταστραφεί στο νησί Μάνγκο, μόνο δύο κατοικίες παραμένουν όρθιες στη Φονοϊφούα ενώ η νήσος Ναμούκα έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές, ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει ήδη ξεκινήσει η εκκένωση των νησιών Ατάτα, Μάνγκο και Φονοϊφούα.

I can't fathom seeing the #tonga Volcanic eruption in real-time from boat. This is insane. pic.twitter.com/1dXRa0lX25

Reminder that tsunamis are always life threatening and dangerous , even if the height of the waves reaches only your ankles #tsunami#Tongapic.twitter.com/95LgaaFMeU