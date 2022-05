«Τώρα θα ανοίξω πυρ σε ένα δημοτικό σχολείο»: Οι ανατριχιαστικές αναρτήσεις του δράστη πριν το μακελειό στο Τέξας - Μαρτυρίες σοκ - Το λόμπι των όπλων ξανά στο επίκεντρο

Στην τρίτη ανάρτηση, σχεδόν 15 λεπτά προτού ο 18χρονος δράστης σκορπίσει τον θάνατο στο σχολείο του Ουβάλντε, έγραψε: «Τώρα θα ανοίξω πυρ σε ένα δημοτικό σχολείο».

Τα εν λόγω -μακάβρια- στοιχεία αποκάλυψε, σε συνέντευξη Τύπου, ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, ο οποίος δήλωσε μάλιστα ότι η γιαγιά του δράστη είχε καλέσει την αστυνομία πριν της επιτεθεί ο εγγονός της.

Texas Gov. Abbott says the only "meaningful forewarning" of the Uvalde schooting was on Facebook about 30 minutes before.

First post "I'm going to shoot my grandmother”

Second post "I shot my grandmother"

Third post "I'm going to shoot an elementary school"