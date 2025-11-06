Quantcast
Τορίνο: Ένας νεκρός και 20 τραυματίες από σύγκρουση IX με σχολικό λεωφορείο - Real.gr
real player

Τορίνο: Ένας νεκρός και 20 τραυματίες από σύγκρουση IX με σχολικό λεωφορείο

17:12, 06/11/2025
Τορίνο: Ένας νεκρός και 20 τραυματίες από σύγκρουση IX με σχολικό λεωφορείο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα (6/11) το πρωί στην περιοχή Αρινιάνο έξω από το Τορίνο, στη Βόρειο Ιταλία, όταν ένα σχολικό λεωφορείο που μετέφερε περίπου 50 μαθητές λυκείου συγκρούστηκε με όχημα που εισήλθε από το αντίθετο ρεύμα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο 33χονος οδηγός του οχήματος να πεθάνει ακαριαία, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά 20 μαθητές.

 

 

 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 33χρονος είχε μόλις σχολάσει από νυχτερινή βάρδια, οπότε δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να αποκοιμήθηκε ξαφνικά ενώ οδηγούσε. Οι Αρχές ερευνούν το περιστατικό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved