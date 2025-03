Τουλάχιστον 20 νεκροί από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στην Υεμένη - Τραμπ: Η κόλαση θα πέσει επάνω σας - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ότι έδωσε εντολή για την έναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών πληγμάτων κατά των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι της Υεμένης, επικαλούμενος τις επιθέσεις τους κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον περιοχών που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε «αμερικανο-βρετανική επίθεση» στη συνοικία Αλ Τζαρφ της πρωτεύουσας Σαναά και άλλοι 11 σε διαφορετικές περιοχές της Υεμένης, ανακοίνωσαν οι Χούθι στον ειδησεογραφικό τους ιστότοπο.

Το Λονδίνο δεν έχει επιβεβαιώσει ότι συμμετείχε στις επιθέσεις εναντίον της Υεμένης.

Μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι έδωσε εντολή για αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των Χούθι, επικαλούμενος τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Προειδοποίησε τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες της Υεμένης πως εάν δεν σταματήσουν τις επιθέσεις τους, «η κόλαση θα πέσει επάνω σας και δεν θα έχετε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο».

Trump announces on Truth Social that the US has launched large air-strikes on Yemen's Houthis.

«Επιθέσεις των Χούθι σε αμερικανικά πλοία δεν θα γίνουν ανεκτές. Θα κάνουμε χρήση συντριπτικής, θανατηφόρας ισχύος μέχρι να επιτύχουμε τον στόχο μας», προειδοποίησε ο Τραμπ.

Παράλληλα, ζήτησε από το Ιράν «να διακόψει αμέσως» την υποστήριξη προς «τους τρομοκράτες Χούθι». «Η υποστήριξη προς τους τρομοκράτες Χούθι πρέπει να σταματήσει αμέσως! Μην απειλείτε τον αμερικανικό λαό, τον πρόεδρό του (…) ή διαύλους της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Και αν το κάνετε, προσοχή, διότι η Αμερική θα σας επιρρίψει ακέραια την ευθύνη και δεν θα είμαστε ευγενικοί!».

Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εξαπολύθηκαν λίγες ημέρες αφότου οι Χούθι ανακοίνωσαν σχέδια για επανάληψη των επιθέσεών τους εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Θάλασσα, το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και τον Κόλπο του Άντεν, τερματίζοντας την ανάπαυλα που ξεκίνησε τον Ιανουάριο με την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Additional photos and videos from U.S. Central Command (CENTCOM) showing the Ticonderoga-class guided-missile cruiser USS Gettysburg (CG-64) and an unidentified Arleigh Burke-class destroyer launching Tomahawk Land Attack Cruise Missiles (TLAM) at Houthi targets in Yemen tonight

