Nυχτερινή ρωσική επιδρομή στο Κίεβο, δύο νεκροί - Χτύπησε χημικό εργοστάσιο η Ουκρανία - Real.gr

Νυχτερινή ρωσική επιδρομή εναντίον του Κιέβου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης μέσω Telegram.

Σύμφωνα με τον Τιμούρ Τκατσένκο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη συνοικία Ντνιπρόφσκι της πρωτεύουσας, όπου ξέσπασε πυρκαγιά στον όγδοο και στον ένατο όροφο πολυκατοικίας εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.

O δήμαρχοw του Κιέβου, o Βιτάλι Κλίτσκο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι οι συνοικίες Ντνιπρόφσκι και Νταρνίτσκι υπέστησαν πλήγματα drones. Ζημιές αναφέρθηκαν επίσης Πετσέρσκι και Ντεσνιάνσκι.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η περιφέρεια Ζαπορίζια (νότια) υπέστη εξάλλου αεροπορική επιδρομή στην οποία τραυματίστηκαν τουλάχιστον εννιά άνθρωποι, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η ουκρανή υπουργός Ενέργειας Σβιτλάνα Χρίντσουκ από την πλευρά της έκανε λόγο για «μαζική επίθεση» ακόμη σε εξέλιξη το πρωί εναντίον ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Από την έναρξη της εισβολής στην ουκρανική επικράτεια πριν από τριάμισι χρόνια, η Ρωσία εξαπολύει σχεδόν κάθε βράδυ drones και πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, που ανταποδίδει με πλήγματα στο ρωσικό έδαφος, ιδίως εναντίον ενεργειακών και άλλων υποδομών.

Στην περιφέρεια Πολτάβα (ανατολικά), ο περιφερειάρχης Βολοντίμιρ Κοχούτ αναφέρθηκε σε ζημιές σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου.

Χθες Τρίτη στην περιφέρεια Τσερνίχιβ (βόρεια) στοίχισε τη ζωή σε 4 ανθρώπους και άφησε εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα και πολλούς χωρίς νερό.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κίεβο σε μαζική ρωσική επιδρομή με εκατοντάδες drones και με πυραύλους. Εκείνο το κύμα πληγμάτων είχε διαρκέσει 12 ώρες, σύμφωνα με το Κίεβο.

Η Ουκρανία έπληξε χημικό εργοστάσιο στη Ρωσία με πυραύλους κρουζ

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ ότι έπληξε χημικό εργοστάσιο στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ (νότια), κατ’ αυτόν ζωτικής σημασίας στον πόλεμο που μαίνεται επί περίπου τριάμισι χρόνια, χρησιμοποιώντας γαλλοβρετανικού σχεδιασμού πυραύλους κρουζ Storm Shadow (MBDA), που εκτοξεύονται από αεροσκάφη.

«Διεξήχθη τεράστιο συνδυαστικό πλήγμα με πυραύλους και από αέρος, συμπεριλαμβανομένων εκτοξεύσεων (από αεροσκάφη) πυραύλων Storm Shadow που διείσδυσαν στο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας», ανέφερε μέσω Telegram ουκρανικό γενικό επιτελείο.

«Τα αποτελέσματα του πλήγματος αποτιμώνται», πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε την εγκατάσταση «κλειδί», τονίζοντας πως παράγει πυρίτιδα, εκρηκτικές ύλες και καύσιμα για πυραύλους.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω Telegram ότι χθες μέσα σε τέσσερις ώρες καταστράφηκαν 57 ουκρανικά drones στους αιθέρες της περιφέρειας Μπριάνσκ.

Η Μόσχα σπανίως επιβεβαιώνει ζημιές σε επιδρομές της Ουκρανίας.

Ο Αλεξάντερ Μπόγκομαζ, περιφερειάρχης στην Μπριάνσκ, ανέφερε χθες το απόγευμα μέσω Telegram ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους, διαβεβαιώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε ζημιές.