Ισραήλ: Τουλάχιστον δυο νεκροί σε πλήγμα στη Γάζα - Βομβαρδισμοί εναντίον της Χεζμπολά στον Λίβανο - Real.gr

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως δυο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε πλήγμα το οποίο εξαπέλυσε στη Λωρίδα της Γάζας.

Υποστήριξε μέσω Telegram ότι «πολλοί οπλισμένοι τρομοκράτες» εντοπίστηκαν στην ισραηλινή πλευρά της λεγόμενης κίτρινης γραμμής, στο βόρειο τμήμα του θυλάκου. Η «γραμμή» αυτή είναι το όριο των θέσεων στις οποίες αποσύρθηκαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς σε εφαρμογή από τη 10η Οκτωβρίου 2025.

Κατά το ανακοινωθέν, οι «τρομοκράτες» πιθανότατα βγήκαν από υπόγειες στοές και πήραν θέσεις καλυμμένοι από συντρίμμια κοντά σε στοιχεία του ισραηλινού στρατού, εγείροντας «άμεση απειλή».

Ακολούθησε πλήγμα από τον αέρα στο οποίο σκοτώθηκαν δύο αν όχι «περισσότεροι», πάντα κατά τον ισραηλινό στρατό.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές άμεσα με ανεξάρτητο τρόπο.

Στρατεύματα ερευνούν την περιοχή προκειμένου «να εντοπίσουν και να εξαλείψουν τους εναπομείναντες τρομοκράτες», πάντα κατά το ανακοινωθέν, που χαρακτήρισε την παρουσία παλαιστινίων μαχητών πέρα από την κίτρινη γραμμή «κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Σύμφωνα με διάφορες πηγές, ο στρατός κατέχει κάτι παραπάνω από τη μισή Λωρίδα της Γάζας, μικρό παλαιστινιακό θυλάκο μήκους 41 χιλιομέτρων και πλάτους μεταξύ 6 και 12 χιλιομέτρων.

Νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι έπληξε χθες Σάββατο «τρομοκρατικούς στόχους»—διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και εκτοξευτήρες ρουκετών—του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, σε διάφορες τοποθεσίες στον νότιο Λίβανο.

«Η παρουσία των όπλων που επλήγησαν αποτελούσε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο», ανέφερε μέσω Telegram.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή άμεσα με ανεξάρτητο τρόπο. Ο ισραηλινός στρατός δεν αναφέρθηκε σε απώλειες.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 και στη θεωρία τουλάχιστον έβαλε τέλος στις εχθροπραξίες ενός και πλέον χρόνου, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και τη Χεζμπολά, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς στον Λίβανο, κυρίως στον νότο, και διατηρεί στρατεύματά του σε πέντε περιοχές στο λιβανικό έδαφος που θεωρεί στρατηγικής σημασίας.

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωνε ότι ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολά, που αφορούσε τον τομέα νότια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του επανέλαβε την κατηγορία του ότι το κίνημα συνεχίζει τις προσπάθειες να ανοικοδομήσει «τις τρομοκρατικές υποδομές στον νότιο Λίβανο».

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα του Λιβάνου, πάνω από 370 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην επικράτεια αφότου τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο ΟΗΕ εκτιμά πως 100 και πλέον εξ αυτών ήταν άμαχοι.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου αναμένεται σε συνεδρίασή της αύριο Δευτέρα να συζητήσει τις τελευταίες πληροφορίες όσον αφορά σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολά που καταρτίστηκε υπό πίεση των ΗΠΑ.

Το Ισραήλ, κατηγορώντας το σιιτικό κίνημα πως επανεξοπλίζεται, χαρακτηρίζει ανεπαρκείς τις προόδους του λιβανικού στρατού.

Η Χεζμπολά από την πλευρά της αρνείται να καταθέσει τα όπλα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa