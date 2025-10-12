Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε μπαρ στη Νότια Καρολίνα - Real.gr

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τη νύχτα σε μπαρ στο νησί Σεντ Χελένα της Νότιας Καρολίνας, όπως επιβεβαίωσαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μπιουφόρτ, το περιστατικό συνέβη γύρω στη 1 π.μ. της Κυριακής στο Willie’s Bar and Grill, όπου είχαν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 100 άτομα.

Πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν τραυματισμένοι από πυροβολισμούς. Το Γραφείο του Σερίφη επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 20 άτομα τραυματίστηκαν. Τέσσερις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ορισμένοι πήγαν μόνοι τους για περίθαλψη.

⚠️ Important Exclusive visuals of the early morning Mass shooting scene of Beaufort county bar, south Carolina https://t.co/azsfmtqBbc pic.twitter.com/jBJoZI1mPI — Open News© (@OpenNewNews) October 12, 2025

Τέσσερα άτομα διαπιστώθηκαν νεκρά επί τόπου.

BREAKING: 4 dead and at least 20 injured in mass shooting at Willie’s Bar & Grill on St. Helena Island, South Carolina Photo credit: Phyllis Maven pic.twitter.com/FrcTgajDoy — Crime With Bobby (@CrimeWithBobby) October 12, 2025

«Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν σε κοντινές επιχειρήσεις και κατοικίες για να προστατευτούν από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το γραφείο του σερίφη σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Πρόκειται για ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους. Ζητάμε την υπομονή σας καθώς συνεχίζουμε την έρευνα. Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το γραφείο του σερίφη ανέφερε ότι ερευνά «πρόσωπα ενδιαφέροντος», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.