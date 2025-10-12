Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε μπαρ στη Νότια Καρολίνα - Real.gr

Quantcast
Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε μπαρ στη Νότια Καρολίνα
Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε μπαρ στη Νότια Καρολίνα

17:40, 12/10/2025
Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τη νύχτα σε μπαρ στο νησί Σεντ Χελένα της Νότιας Καρολίνας, όπως επιβεβαίωσαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μπιουφόρτ, το περιστατικό συνέβη γύρω στη 1 π.μ. της Κυριακής στο Willie’s Bar and Grill, όπου είχαν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 100 άτομα.

Πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν τραυματισμένοι από πυροβολισμούς. Το Γραφείο του Σερίφη επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον 20 άτομα τραυματίστηκαν. Τέσσερις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ορισμένοι πήγαν μόνοι τους για περίθαλψη.

Τέσσερα άτομα διαπιστώθηκαν νεκρά επί τόπου.

«Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν σε κοντινές επιχειρήσεις και κατοικίες για να προστατευτούν από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το γραφείο του σερίφη σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Πρόκειται για ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους. Ζητάμε την υπομονή σας καθώς συνεχίζουμε την έρευνα. Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τις οικογένειές τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το γραφείο του σερίφη ανέφερε ότι ερευνά «πρόσωπα ενδιαφέροντος», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

 

