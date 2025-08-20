Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίσθηκαν από ρωσική επίθεση στην πόλη Κοστιαντινίφκα - Real.gr

Quantcast
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίσθηκαν από ρωσική επίθεση στην πόλη Κοστιαντινίφκα
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίσθηκαν από ρωσική επίθεση στην πόλη Κοστιαντινίφκα

18:54, 20/08/2025
Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίσθηκαν από ρωσική επίθεση στην πόλη Κοστιαντινίφκα

Οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν 10 κατευθυνόμενες βόμβες στην Κοστιαντινίφκα της Ανατολικής Ουκρανίας.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση ρωσικού πυροβολικού στην πόλη Κοστιαντινίφκα της ανατολικής Ουκρανίας, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι, καθώς τα στρατεύματα της Μόσχας προωθούνται για να περικυκλώσουν τον στρατηγικό κόμβο στην βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς της Ουκρανίας.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν από την επίθεση, η οποία σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Βαντίμ Φιλάσκιν, περιελάμβανε οκτώ βολές από ένα σύστημα πολλαπλού εκτοξευτήρα πυραύλων, στο στόχαστρο των οποίων βρέθηκε η τοπική αγορά.

Ο Φιλάσκιν κάλεσε τους κατοίκους να εκκενώσουν την πόλη, η οποία δέχεται ολοένα και περισσότερες επιθέσεις, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις την προσεγγίζουν από τρεις πλευρές.

Μόνο την Τρίτη ο Φιλάσκιν πρόσθεσε, ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν 10 κατευθυνόμενες βόμβες στην Κοστιαντινίφκα, η οποία επί ένα μεγάλο διάστημα λειτουργούσε ως ένα σημαντικός επιμελητειακός κόμβος για τα ουκρανικά στρατεύματα που υπερασπίζονται ένα κρίσιμο τμήμα στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

«Οι Ρώσοι χτυπούν σκόπιμα για να σκοτώσουν και να ακρωτηριάσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αμάχους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοποιεί αμάχους, αλλά χιλιάδες έχουν σκοτωθεί από την πλήρη εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022. Οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σε μια λυσσαλέα επίθεση σε μεγάλο μέρος του Ντονμπάς. Το Κρεμλίνο φέρεται να έχει προτείνει την αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από την περιοχή στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, την οποία το Κίεβο έχει απορρίψει κατηγορηματικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

