Τουλάχιστον 100 κτίρια κάηκαν κατά τη διάρκεια μαχών σε απομακρυσμένη πόλη της Μιανμάρ - ΦΩΤΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa

Ο στρατός της Μιανμάρ κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα την 1η Φεβρουαρίου στη Μιανμάρ, ανατρέποντας την κυβέρνηση με de facto επικεφαλής της Αούνγκ Σαν Σου Τσι, νομπελίστρια ειρήνης. Οι ένοπλες δυνάμεις έπνιξαν στο αίμα μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Situation in #Myanmar western #Chin state where #Thantlang town getting heavily bombarded by #military. Reports of at least 30 homes destroyed. That location has seen multiple attacks & a steady build-up of troops recently leading to this heavy assault. #WhatsHappeningInMyanmarpic.twitter.com/6oEeaCAcqB